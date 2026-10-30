Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesindeki Joshimath kasabası yakınlarında sivil bir helikopterin düştüğü bildirildi. Chamoli Emniyet Müdürü Surjit Singh Panwar, yerel saatle 13.12'de havalanan helikopterle 13.14'te irtibatın koptuğunu açıkladı.
Panwar, arama kurtarma çalışmalarında pilotun da aralarında bulunduğu 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.