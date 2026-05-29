Hindistan'da inşaat halindeki köprü çöktü! 6 işçi hayatını kaybetti
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün fırtına sırasında çökmesi sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi. Bölgeye acil durum yetkililerinin sevk edildiği ve enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
NDTV kanalının haberine göre, yerel yetkililer, Uttar Pradeş'teki Betwa Nehri üzerindeki köprüde çalışmalar sürerken şiddetli yağış ve fırtınanın bölgeyi etkisi altına aldığını belirtti.
Yapım aşamasındaki köprünün şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü aktaran yetkililer, olayda 6 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
3 İŞÇİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polis yetkilisi Arvind Kumar Verma, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini, enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
