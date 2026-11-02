Hindistan’da kanlı hesaplaşma: Etnik gruplar birbirine girdi! 5 ölü

The Hindu gazetesinin yerel güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde Kuki-Zo ve Naga toplulukları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada "kimliği belirlenmemiş" 5 kişi öldü ve akabinde eyaletin Kangpokpi bölgesinde protestolar düzenlendi.

Güvenlik görevlileri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve göstericilere copla müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, yaptığı açıklamada, "Çatışmalardan sorumluları tespit ve yakalamak amacıyla eyalette kapsamlı tarama faaliyetleri sürecek." ifadesini kullandı.