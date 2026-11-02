Hindistan’da kanlı hesaplaşma: Etnik gruplar birbirine girdi! 5 ölü
Hindistan’ın Manipur eyaletinde yıllardır dinmeyen etnik gerilim yeniden şiddete dönüştü. Kuki-Zo ve Naga toplulukları arasındaki çatışmada beş kişi hayatını kaybederken, ölümlerin ardından başlayan protestolar güvenlik güçleriyle göstericileri karşı karşıya getirdi.
The Hindu gazetesinin yerel güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde Kuki-Zo ve Naga toplulukları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada "kimliği belirlenmemiş" 5 kişi öldü ve akabinde eyaletin Kangpokpi bölgesinde protestolar düzenlendi.
Güvenlik görevlileri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve göstericilere copla müdahale etti.
Yerel güvenlik güçleri, yaptığı açıklamada, "Çatışmalardan sorumluları tespit ve yakalamak amacıyla eyalette kapsamlı tarama faaliyetleri sürecek." ifadesini kullandı.
MYANMAR SINIRINDAKİ EYALETTE SIKLIKLA GERİLİM TIRMANIYOR
Ülkenin kuzeydoğusunda, Myanmar sınırındaki eyalette Kuki-Zo, Naga ve Meitei dahil bazı etnik topluluklar, bölgede "anavatan iddialarını" sürdürüyor.
3,3 milyona eyalet nüfusunda farklı oranlara sahip bu etnik topluluklar arasında silahlı çatışmalar, adam kaçırma ve öldürme olayları sıklıkla yaşanıyor.
Meitei ve Kuki toplulukları arasında 2023'te yaşanan çatışmalarda 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.