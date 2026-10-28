Hindistan’da kasırga felaketi: 3 can kaybı
Hindistan'ın doğu kıyılarını Arnab Kasırgası vurdu. Doğal afet nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası nedeniyle can kaybı meydana geldi.
Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) üst düzey yetkilisi Narendra Singh Bundela basına yaptığı açıklamada, en fazla etkilenen bölgenin Andhra Pradesh olduğunu ve burada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yetkililer, hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin elektrik akımına kapılması sonucu öldüğünü belirtti.
ÇOK SAYIDA AĞAÇ VE ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ
Andhra Pradesh'te kasırga nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi, onlarca ev hasar gördü. Çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.
Kasırganın etkileriyle mücadele etmek amacıyla Hindistan'ın doğu kıyısı boyunca uzanan bölgelere yaklaşık 40 NDRF ekibi sevk edildi.