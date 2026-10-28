Hindistan’da kasırga felaketi: 3 can kaybı

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası nedeniyle can kaybı meydana geldi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) üst düzey yetkilisi Narendra Singh Bundela basına yaptığı açıklamada, en fazla etkilenen bölgenin Andhra Pradesh olduğunu ve burada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer, hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin elektrik akımına kapılması sonucu öldüğünü belirtti.