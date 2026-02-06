Hindistan’da kömür madeninde patlama: 18 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzeydoğusunda, Meghalaya eyaletine bağlı Doğu Jaintia Hills bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

18 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkililer, patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 18 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaydan ağır yaralı olarak kurtarılan bir madencinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Madende başka işçilerin de mahsur kalmış olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.