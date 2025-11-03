Hindistan’da korkunç kaza: Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı
Hindistan’da feci bir kaza meydana geldi. Çakıl taşı yüklü kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü.
Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Haydarabad kentine giden yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu otobüsle karşı yönden gelen çakıl yüklü kamyon çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı.