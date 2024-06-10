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Giriş Tarihi: 10.6.2024 11:22

Hindistan'da korkunç saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da silahlı saldırı düzenlenen bir otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

DHA
Hindistan’da korkunç saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı nedeniyle şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs vadiye yuvarlandı.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından arama operasyonu başlatıldı. Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı.

Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlıkların olduğu Keşmir bölgesinde güvenlik sorunları yaşanıyor.

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Hindistan'da korkunç saldırı! 10 kişi hayatını kaybetti
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