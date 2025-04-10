Hindistan’da kötü hava koşulları sürüyor: Yıldırım faciasında ölü sayısı yükseldi
Hindistan’da dün insanların üzerine yıldırım düşmüştü. Felaket nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye çıktı.
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde dün sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düşmüştü.
Felaket nedeniyle bilanço ağırlaştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.Yetkililer, mahalle sakinlerini kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve afet yönetim biriminin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.