Hindistan’da LPG yüklü tanker kaza yaptı: 4 ölü, 2 yaralı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde otoyol gişelerine çarpan LPG yüklü tankerde meydana gelen sızıntı sonrası çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yangında 2 otomobil ve 16 motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan’da LPG yüklü tanker kaza yaptı: 4 ölü, 2 yaralı
İHA

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kaushambi'de bulunan Sihori gişelerinde 26 Haziran'da LPG yüklü tanker kaza yaptı.

ÇEVREYE YAYILAN LPG BİR ANDA TUTUŞTU

Refüje çarpan tankerde meydana gelen sızıntı ile çevreye yayılan LPG bir anda tutuştu. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yangında 2 otomobil ve 16 motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HİNDİSTAN #KAZA

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