Hindistan'da muson yağmurları felakete yol açtı: Çok katlı bina yerle bir oldu! 6 ölü
Muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan’ın Mumbai kentinde çok katlı bir bina çöktü. Olay nedeniyle İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Maharashtra eyaleti yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin finans merkezi Mumbai'nin Mankhurd bölgesinde, şiddetli yağışların etkisiyle çok katlı bir bina çöktü.
Maharashtra eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Girish Mahajan, basına yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığı belirtti.
Mahajan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yapının inşa şeklinin araştırılacağını ifade etti.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kentte etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde de kısa süreli aksamalara neden oldu.
Yetkililer, yağışlar nedeniyle bölgedeki kurumlarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Hindistan'da muson yağmurları dönemi genellikle haziran ayında başlayıp eylül ayına kadar devam ediyor.