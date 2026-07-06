Hindistan'da muson yağmurları felakete yol açtı: Çok katlı bina yerle bir oldu! 6 ölü

Hindistan'ın Maharashtra eyaleti yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin finans merkezi Mumbai'nin Mankhurd bölgesinde, şiddetli yağışların etkisiyle çok katlı bir bina çöktü.

Maharashtra eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Girish Mahajan, basına yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığı belirtti.

Mahajan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve yapının inşa şeklinin araştırılacağını ifade etti.