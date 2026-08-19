Hindistan’da oteli alevler sardı: 9 ölü

Hindistan’ın Kolkata kentindeki bir otelde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 50’den fazla kişinin tahliye edildiği yangında 9 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Ölenlerin sağlık turizmi için kente gelen Bangladeş vatandaşları olduğu bildirildi.

Hindistan’da oteli alevler sardı: 9 ölü
AA

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kolkata kentinde bulunan otelde yerel saatle 02.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden yetkililer, 50'den fazla kişiyi otelden tahliye etti.

Yetkililer, yangında 9 kişinin öldüğünü, yaralanan 6 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

İtfaiye yetkilileri, yangında hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi için Kolkata kentine seyahat eden Bangladeş vatandaşları olduğunu bildirdi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HİNDİSTAN

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