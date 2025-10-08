Hindistan’da otobüs heyelana kapıldı: Yolcular toprak altında kaldı

Hindistan'ın kuzey eyaleti Himachal Pradesh'te şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Eyalette dağlık bir yolda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Otobüste 20 ila 25 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yaralanan 3 çocuk, tedavi için yerel hastaneye kaldırıldı.