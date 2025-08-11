Hindistan’da sahipsiz köpekler hakkında yeni karar: Hepsi barınaklara gönderilecek
Hindistan’da Yüksek Mahkeme, başkent bölgesindeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yüksek Mahkeme, köpek saldırıları ve kuduz nedeniyle ölüm vakalarının artması üzerine yeni karar aldı.
Mahkeme, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki tüm sahipsiz köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi talimatını verdi.
Yerel yetkililer, kararın uygulanması için harekete geçileceğini belirtti.