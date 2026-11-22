Press Trust of India'nın Hindistan'daki yerel polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre Manipur eyaletinde 18 Kasım'dan bu yana sahte alkol tüketen birçok kişi mide bulantısı ve sersemlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Sahte alkol tükettiği tespit edilen 13 kişi yaşamını yitirirken 300'den fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör