Hindistan’da sahte alkollü içecek can aldı: 12 ölümün ardından 6 dükkan mühürlendi

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Sagar bölgesinde sahte alkollü içecek tüketen 12 kişi rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığını kaydeden yetkililer, ölümlerin gerçek nedeninin otopsi raporlarının ardından doğrulanabileceğini aktardı.

Sagar bölgesindeki alkollü içecek satan 6 dükkan mühürlenirken, 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, açıklamasında, sahte alkollü içecek ölümleriyle ilgili soruşturma emri verdiğini ve sorumlulara karşı mümkün olan en sert önlemlerin alınacağını belirtti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör