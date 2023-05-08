Hindistan’da savaş uçağı evin üzerine düştü: 3 ölü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yer alan Hanumangarh bölgesindeki Bahlol Nagar'da MiG-21 tipi savaş uçağı bir evin üzerine düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

UÇAN TABUT OLARAK BİLİNİYOR



Hint medyası tarafından "uçan tabut" olarak adlandırılan MiG-21, 1963'ten bu yana ülkenin en önemli savaş uçağı olurken, Hindistan 2025 yılına kadar filosundaki Sovyet dönemi savaş uçaklarının tamamını emekliye ayırmayı planlıyor.