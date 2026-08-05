Hindistan’da sel: 26 ölü, 11 yaralı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve heyelanı beraberinde getirdi.

27 BİN 48 KİŞİ EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Kerala Başbakanı VD Satheesan, düzenlediği basın toplantısında eyalette yağmur nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ve 4 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Satheesan, evini terk etmek zorunda kalan 27 bin 48 kişinin 462 yardım kampına yerleştirildiğini belirtti. Satheesan ayrıca bin 882 hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğünü aktardı.

Kerala'nın kuzeyinde 1 Ağustos'tan beri devam eden şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör