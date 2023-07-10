Hindistan’da sel felaketi can alıyor

Hindistan'ın kuzeyindeki eyaletlerde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye ulaştığı, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN"

Başkent Yeni Delhi'de okullarda derslere ara verilirken, Himaçal Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde yetkililer halkı gerekli durumlar dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.