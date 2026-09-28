Hindistan’da sel felaketi: Ölü sayısı 62’ye yükseldi
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sellerde 62 kişi hayatını kaybederken 46 kişi yaralandı. Yetkililer vatandaşları sel bölgelerinde gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yetkililer, eyalette 3 gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.
Yetkililer, seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini ve 46 kişinin yaralandığını belirtti.
Eyalette 1000'den fazla evin hasar gördüğünü ve bazı okullarda bugün itibarıyla eğitime ara verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları selden etkilenen bölgelerde gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyardı.
Öte yandan, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken, 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
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