Hindistan’da sel köprüyü yuttu: 15 köyle bağlantı kesildi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen selde bir kamyon ve köprü sele kapıldı.

Hindistan’da sel köprüyü yuttu: 15 köyle bağlantı kesildi
İHA

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Chamoli bölgesinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Niti Vadisi'ndeki Tamak deresi taştı. Bir kamyon ve köprü sele kapıldı.

O anlar amatör kameralara yansırken, etraftakiler can havliyle kaçıştı.

Köprünün yıkılmasıyla bölgedeki 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi.

Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HİNDİSTAN

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