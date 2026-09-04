Hindistan'da seller nedeniyle 17 bin 500 kişi tahliye edildi

Uttar Pradeş eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, sellerdeki bilanço paylaşıldı.

Sellerden 26 bölgenin etkilendiğine işaret edilen açıklamada 17 bin 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Sellerde henüz can kaybı olmadığı da aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör