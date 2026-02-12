Hindistan’da sendikalar grevde! Hükümetin ekonomi politikaları protesto edildi

Hindistan'da işçi sendikaları, hükümetin ABD ile uzlaştığı geçici ticaret anlaşması dahil ekonomik politikalarını protesto etmek amacıyla ülke çapında bir günlüğüne greve gitti.

10 BÜYÜK SENDİKADAN ORTAK GREV KARARI

Yerel basında yer alan haberlere göre ülkedeki 10 büyük sendikanın iş birliğiyle düzenlenen grev, geniş katılımla gerçekleştirildi. İşçiler ve çiftçiler, hükümetin ekonomik adımlarını protesto etmek için sokaklara indi.

ÖZELLEŞTİRME VE TİCARET ANLAŞMASINA TEPKİ

Sendikalar, devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik girişimler ile ABD ile varılan geçici ticaret anlaşmasını sert şekilde eleştirdi. Protestocular, söz konusu politikaların yerli üretici ve çalışanlar üzerinde ağır sonuçlar doğuracağını savundu.

YASA TASARILARININ GERİ ÇEKİLMESİ TALEBİ

Göstericiler ayrıca 4 iş kanunu ile elektrik ve tohum tasarılarının geri çekilmesini istedi. Eylemlerde, hükümetin çalışma hayatını ve tarım sektörünü olumsuz etkileyecek düzenlemelerden vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Bir sendika lideri, Washington ile yapılan ticaret anlaşmasının Hint pazarını sübvansiyonlu tarım ürünlerine açtığını ve milyonlarca küçük çiftçinin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti.

Grev sonucu kamu hizmetleri ve üretim faaliyetleri kısmen aksadı. Çatisgarh eyaletinde çalışanların greve katılmasıyla devlete ait birkaç banka bir süreliğine kapalı kaldı.

Parlamentoda muhalefet partilerinden milletvekilleri de Hindistan ile ABD arasındaki geçici ticaret anlaşmasının iptal edilmesini talep ederek Başbakan Narendra Modi'yi "teslim ol" sloganlarıyla eleştirdi.

ABD ile Hindistan, 7 Şubat'ta mütekabiliyet esası üzerine ve karşılıklı fayda sağlayan ticarete yönelik uzlaştığı geçici anlaşma çerçevesini duyurmuştu.