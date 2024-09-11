Hindistan’da şiddet olayları büyüyor: Eğitime iki gün ara

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Kuki ve Meitei toplulukları arasında devam eden şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verildi. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Yüksek Öğrenim Kurumu, eyaletteki şiddet olayları ve protestolar nedeniyle üniversitelerde 11-12 Eylül'de eğitime ara verilmesi talimatında bulundu.

Diğer yandan, Hindistan Halk Meclisi (Lok Sabha), İçişleri Bakanı Amit Şah'ın olaylara müdahalede bulunmasını talep ederek güvenlik güçlerinin, kanun ve düzeni yeniden tesis etmek üzere harekete geçmesi ve tedbirler alması çağrısı yaptı. Kuki topluluğu mensuplarının 6 Eylül'de yaptığı roket saldırısında, Manipur'un Moirang bölgesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.