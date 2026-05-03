Hindistan’da şiddetli patlama: 4 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
Hindistan’da mayın temizleme çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama nedeniyle 4 güvenlik görevlisi öldü.
India Today'in haberine göre, Hindistan'ın Kanker bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda daha önce Maocu isyancılar tarafından yerleştirilen patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar sırasında bir el yapımı patlayıcı kazara infilak etti.
Patlamada yaralanan 4 güvenlik görevlisi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
HİNDİSTAN'DAKİ MAOCU İSYANCILAR
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, ülkenin 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler yapan Maocu isyancılardan arındırılacağını bildirmişti.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyordu.