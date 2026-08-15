Hindistan'da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu: 4 ölü
Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 askerin kaybolduğu belirtildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletteki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi.
Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
5 ASKER KAYBOLDU
Öte yandan yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı selin bölgedeki iki barınağı yıkması sonucu 5 askerin kaybolduğunu bildirdi.
Yetkililer, askerlerin bulunmaları için iki farklı arama-kurtarma ekibinin görevlendirildiğini aktardı.
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