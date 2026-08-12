Hindistan'da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu: 6 kişi öldü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Hindistan’da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu: 6 kişi öldü
AA

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai'yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.

6 ÖLÜ, 4 YARALI

Yetkililer, heyelanda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#HİNDİSTAN #YAĞIŞ #HEYELAN

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