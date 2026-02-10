Hindistan’da skandal paylaşım! Assam Başbakanı’nın Müslümanları hedef alan videosu tepki çekti

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Assam Eyaleti Başbakanı Sarma'nın paylaştığı 17 saniyelik videoda, elinde tüfekle iki Müslüman kişiyi hedef alıp ateş ettiği sahneler yer aldı. Yapay zeka ile hazırlandığı belirtilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak yoğun eleştirilere neden oldu.

"MERHAMET YOK" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Videonun sonunda Sarma'nın kovboy kıyafeti giydiği ve "merhamet yok" yazılı bir pano ile poz verdiği anların yer alması tepkileri daha da artırdı. Özellikle eyalette yaşayan milyonlarca Müslümanı hedef alması kamuoyunda geniş yankı buldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Sarma'nın tüfekle hedef aldığı kişilerden birinin muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nden milletvekili olduğu belirtildi.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) mensubu Sarma'nın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Assam eyaleti Kongresi, Sarma'nın tartışmalı videosu nedeniyle BJP hakkında şikayette bulundu.

BJP'nin Assam birimi resmi açıklama yapmadı.