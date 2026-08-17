Hindistan’da tapınakta can pazarı: İzdihamda 7 kişi hayatını kaybetti
Hindistan’ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta ibadet edenler arasında izdiham çıktı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. İzdihamın, tapınak çevresindeki bir elektrik direğinin devrilmesiyle başlayan panik sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan bir tapınakta izdiham çıktı.
Eyalet yönetimi, olayın ardından acil durum ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ifade etti.
Yetkililer, izdiham sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan çok sayıda kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
Tapınak çevresine devrildiği düşünülen elektrik direğinin ibadet edenler arasında paniğe yol açtığı değerlendiriliyor.
Haber Girişi