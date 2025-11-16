Hindistan’da taş ocağı yerle bir oldu: Enkaz altında kalanlar var

Hindistan’da taş ocağında göçük meydana geldi. Olay nedeniyle 15 kişi enkaz altında kalırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Hindistan’da taş ocağı yerle bir oldu: Enkaz altında kalanlar var
DHA

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Hindistan’da taş ocağı yerle bir oldu: Enkaz altında kalanlar var

Polis, cumartesi akşamı geç saatlerde eyaletin Sonbhadra bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altındakileri çıkarmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.