Hindistan’da taş ocağında facia: Ölü sayısı 7’ye yükseldi

Yetkililer, Hindistan'da Billi Markundi taş ocağında önceki iki günde 6 cansız bedenin daha bulunduğu belirterek, yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye ulaştığını aktardı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taş ocağındaki kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Olay sonrası ilk belirlemelere göre; göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de enkaz altında kaldığı bildirilmişti.