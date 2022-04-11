Hindistan’da teleferik faciası! Havada tellere asılı kalan adamın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü; ölü ve yaralılar var

HAVADA ASILI KALDI

Yetkililer en az 48 kişinin havada mahsur kaldığını ifade etti. Öte yandan kazanın ardından havada asılı kalan adamın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Adamın ölüp ölmediği ile ilgili dış basından herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.