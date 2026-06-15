Hindistan’da toz fırtınası alarmı: Rüzgar hızı 92 kilometreye ulaştı

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Madya Pradeş ve Rajasthan eyaletlerinde toz fırtınası etkili oldu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), başkentin büyük bölümünde hafif, bazı noktalarında ise orta şiddetli yağış ile gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Departmanı, Yeni Delhi'de toz fırtınası nedeniyle "kırmızı" alarm ilan ederken, başkente bağlı Palam ve Dvarka ile çevre bölgelerde rüzgar hızının saatte 92 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Madya Pradeş ve Rajasthan eyaletlerinde ise kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutları kapladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör