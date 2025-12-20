Hindistan’da trenin çarptığı 7 fil telef oldu

Yetkililer, çarpmanın etkisiyle trenin 5 vagonunun raydan çıktığını ve bölgede tren seferlerinde aksama yaşandığını bildirdi. Olayda yolcuların yaralanmadığı belirtildi.

GÖÇ YOLLARI TEHLİKE SAÇIYOR

Hindistan'da fillerin göç yoluyla kesişen bölgelerdeki demir yollarında bu tür kazalar görülebiliyor. Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde geçen yıl bu kazaların önlenebilmesi için yapay zeka tabanlı gözetleme sisteminin kullanımına başlanmıştı.