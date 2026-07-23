Hindistan’da tünel faciası büyüyor: Can kaybı 22’ye yükseldi
Hindistan’da hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tünelde meydana gelen çökmede ölü sayısı 22’ye çıktı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu can kaybı arttı.
Yerel yetkililer, arama çalışmaları sonucu 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, ölü sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.
Enkaz altındaki 3 kişi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden yetkililer, çöktüğü sırada tünelde 25 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tüneldeki çökmenin, metan ve diğer gazların yol açtığı patlama sonrası gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.
Haber Girişi