Hindistan’da vahşet! “Cadı” diye suçlanan anne ve 10 aylık bebeği yakılarak öldürüldü

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde, bir anne "cadılık yaptığı" iddiasıyla yakılarak öldürülürken, 10 aylık bebeği de olay sırasında hayatını kaybetti.

GECE YARISI EVE BASKIN

BBC'nin haberine göre, Batı Singhbhum ilçesine bağlı Kudsai mezrasında yaşayan kadın, köydeki bir kişinin ve bazı hayvanların ölümünden sorumlu tutuldu. Yaklaşık 12 kişilik bir grup gece saatlerinde eve baskın düzenleyerek kadını ve bebeğini ateşe verdi.

EŞİ AĞIR YARALI

Yetkililer, saldırıda kadının eşinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, kırsal bölgelerde batıl inanç kaynaklı şiddetin önlenmesi için bilinçlendirme programları başlatılacağını duyurdu.

Resmi verilere göre Hindistan'da 2000-2016 yılları arasında çoğu kadın olmak üzere 2 binden fazla kişi cadılık suçlamasıyla öldürüldü.