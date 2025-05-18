Hindistan’da yangın faciası: 17 ölü
Hindistan’da bir binada yangın çıkması sonucu 8’i çocuk 17 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Telangana eyaletinin Haydarabad kentinde bulunan bir binada yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybederken yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yetkililer, kısa devre sonucu çıktığından şüphelendikleri yangında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise X hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.