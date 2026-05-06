Hindistan’da yerel seçimler sonrası şiddet olayları! 4 kişi öldü

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın 4 eyaleti ile bir birlik toprağındaki yerel seçimler, bazı seçmenlerin listelerden çıkarıldığına ilişkin tartışmaların gölgesinde düzenlendi.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP), Trinamool Kongre Partisi (TMC) yönetimindeki Batı Bengal eyaletinde meclis çoğunluğu elde etmesi üzerine eyalette kargaşa çıktı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, PARTİ BİNALARI YAĞMALANDI

İlk belirlemelere göre, şiddet olaylarında 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve parti binaları yağmalandı. Şiddet olaylarının büyümesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

İktidardaki BJP ile muhalefetteki TMC şiddet olaylarıyla ilgili birbirini suçladı.

"SANDIK SONRASI DÜŞMANLIKLAR SONA ERMELİ"

Son 15 yıldır muhalefet partisinin yönetimindeki Batı Bengal eyaletinde BJP son seçimde meclis çoğunluğuna ulaşmıştı. Batı Bengal'in 15 yıldır Başbakanı olan Mamata Banerjee, Modi'nin politikalarına yönelik eleştirileriyle biliniyor.

Modi, seçim sonuçlarına dair başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, partisinin Batı Bengal'deki galibiyetini kutlayarak "sandık sonrası düşmanlıkların" sonlanması çağrısı yapmıştı.

