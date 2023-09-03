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Giriş Tarihi: 3.9.2023 14:28 Son Güncelleme: 3.9.2023 14:46

Hindistan’da yıldırım düştü 10 kişi öldü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Hindistan’da yıldırım düştü 10 kişi öldü

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Khurda bölgesinde 3 kişinin de yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi.

Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

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Hindistan’da yıldırım düştü 10 kişi öldü
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