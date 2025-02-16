Hindistan’da yine bir izdiham faciası: Tren istasyonunda 18 ölü

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tren istasyonundan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 3'ü çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.