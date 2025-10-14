Hindistan’da yolcu otobüsü yandı: 19 ölü, 15 yaralı

NDTV'nin haberine göre, polis, Rajasthan eyaletinde Jaisalmer'den Jodhpur'a giden bir yolcu otobüsünde yangın çıktığını bildirdi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

57 yolcu taşıyan otobüsü kısa süre içinde alevlerin sardığını bildiren yetkililer, ilk belirlemelere göre araçtaki 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

15 KİŞİ CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Yetkililer ayrıca, yangının kısa devreden çıktığının tahmin edildiğini aktararak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin ciddi şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.