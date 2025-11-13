Hindistan’dan Çin sınırında tehlikeli hamle: Hava üssü faaliyete geçti

NDTV'nin haberine göre Hint yetkililer, Hindistan idaresindeki tartışmalı Ladakh bölgesindeki Mudh-Nyoma Hava Üssü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Çin ile geçici sınırı oluşturan Fiili Kontrol Hattı'na yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki hava üssünün faaliyete geçtiğini bildiren yetkililer, bunun "Hindistan ordusunun muharebeye hazırlık kapasitesini artıracağı" yorumunu yaptı.

Yetkililer ayrıca, faaliyete geçmesinin ardından hava üssünün, savaş uçakları, helikopterler ve nakliye uçakları tarafından kullanılabileceğini duyurdu.