Hindistan’dan gelen su Pakistan’da yıkıma yol açtı: 22 kişi yaşamını yitirdi

Yetkililer, barajlardaki fazla suyun boşaltılmasının ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel meydana geldiğini belirtti. Sel nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Hindistan, muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde bulunan barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı.

Yüzlerce köyün sular altında kaldığını ve tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen yetkililer, birkaç köprünün yıkıldığını aktardı. Nehirlerin debisinin yüksek olduğu vurgulanarak, taşma tehlikesinin devam ettiği de bildirildi.