Hindistan’dan Müslümanları hedef gösteren karar: İsimlerini açıklamak zorundalar

The Guardian'ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinde restoranların ve yiyecek satan işletmelerin, çalışanlarının isimlerini açıklama zorunluluğunun getirileceğinin duyurulması; Müslüman işletmecilerde, aşırı Hindu grupların saldırılarına ya da ekonomik boykotlara yol açabileceği yönünde endişeye yol açtı.

Hindistan'ın en yüksek yargı organı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen Uttar Pradeş ile Uttarakhand eyaletlerinde, restoran sahiplerinin isimlerinin açık edilmesini zorunlu kılan bir başka kararı, din temelli ayrımcılığa sebep olacağı gerekçesiyle iptal etmesine rağmen Himaçal Pradeş eyalet yönetimi, Uttar Pradeş örneğini takip ederek gelecek ay düzenlemeyi yürürlüğe koyacağını ifade etti.