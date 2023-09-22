Hindistan’ın Ay’a gönderdiği keşif aracı ile temas kurulamıyor

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'nın (ISRO) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram ve gezginci yüzey aracı Pragyan'la iletişim çabalarının başarısız olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Vikram ve Pragyan'dan sinyal alınamadığı belirtilerek, "(Araçlarla) temas kurma çabalarımız devam edecek." denildi.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ISRO ekibinin uzay keşif aracıyla iletişim kurmak için çaba sarf ettiğini kaydederek, temas kurulamama nedeninin, "ayda yeni sona eren gece döneminin neden olduğu -150 dereceye kadar düşen soğuk hava şartları" olabileceğini belirtti.