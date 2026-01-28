Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düştü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki tatil beldesi Sonamarg'da çığ düştüğü ifade edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, çığın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, yapılarda da hasar tespit edilmediği bildirildi.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar iptal edilirken, kara ve demir yolu güzergâhlarının da geçici olarak ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.