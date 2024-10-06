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Giriş Tarihi: 6.10.2024 13:38

Hintli sanatçıdan ABD’ye tepki: Filistin için ödülü reddetti

Dünya kamuoyunda İsrail’e olan tepki artarak devam ediyor. Bu kez de Hintli şair ve yazar Jacinta Kerketta, Filistin’e destek olmak için ABD ile işbirliği yapan eğitim kurumunun verdiği ödülü reddetti.

AA
Hintli sanatçıdan ABD’ye tepki: Filistin için ödülü reddetti

Kerketta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Room to Read India" adlı kurumun "Jirhul" adlı çocuk şiiri koleksiyonuyla kendisini "Genç Yazar" ödülüne layık gördüğünü belirtti.

Filistin'de binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve "yetişkinlerin çocuklara daha iyi bir dünya sağlayamadığını" ifade eden Kerketta, kurumun ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile işbirliği nedeniyle verilen ödülü reddettiğini söyledi.

Kerketta, "Bir şair olarak, Filistinli çocuklar, kadınlar ve kurbanlarla dayanışmamı göstermek istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan, The Independent gazetesinde açıklamalarına yer verilen Kerketta, "Silah ticareti ve çocuk bakımı, bu silahlar çocukları yok ederken nasıl aynı anda sürebilir? Bu endişeler nedeniyle USAID destekli bu ödülü reddettim." dedi.

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Hintli sanatçıdan ABD’ye tepki: Filistin için ödülü reddetti
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