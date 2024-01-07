Hırsız İsrail

Siyonist İsrail ordusu, üç aydır Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Çocuk kadın demeden binlerce sivili vahşice öldüren İsrail ordusunun skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Filistinlilerin hayatlarını, topraklarını çalan İsrail ordusu, öldürdüğü sivillerin organlarını çalarken üç kuruşluk paralarına da göz dikiyor. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesi'nde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi. Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde 92 gündür devam eden saldırıları sırasında bombalanarak tahrip edilen yerlerden biri de El-Ezher Üniversitesi oldu. İsrail askerlerinin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, üniversitesi önünde bir asker, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız" diyerek Filistinli öğrencilerle alay etti.İSRAİLsoykırımı üç ayı aşkın süredir devam ederken, İsraillilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik öfkesi de büyüyor. Başkent Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. Netanyahu hükümetinin politikalarının Filistin direniş örgütü Hamas'ın "güçlenmesine" imkan sağladığını savunan göstericiler ellerinde, "Bizi aptallar yönetiyor" ve "(Gazze'deki İsrailli) Esirler 92 gündür çile çekiyor, Netanyahu ve (Benny) Gantz'ın umrunda değil" yazılı dövizler taşıyarak, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı. Öte yandan Kudüs ve Tel Aviv'de, savaş karşıtı Yahudilerin düzenlediği gösterilere müdahale eden İsrail polisi, 2 göstericiyi gözaltına aldı.TIMES of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailli esir Tamir Adar'ın annesi, oğlunun 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında öldüğünü iddia eden İsrailli yetkilileri eleştirdi. İsrail yönetiminin aksine Tamir'in 7 Ekim'deki saldırıda yaralandığını ve Gazze'ye götürüldükten sonra medikal ekipman eksikliği yüzünden hayatını kaybettiğini açıklayan anne Adar, "Tamir, acil tıbbi yardım sağlanamadığı için öldü. Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı. Bu başarısızlık olmazdı" dedi. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail'in bombardımanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden İsrailli esir Yarden Bibas'a ait yeni görüntüleri paylaştı. Bibas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, "Buradan çıkıp onların yasını mı tutacağım, yoksa onlarla birlikte toprağa mı gömüleceğim" sözlerine yer verdi.