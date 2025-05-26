Hırsız siyonistler yardımları yağmaladı

Hırsız siyonistler, Gazze'ye gönderilen yardım tırlarını yağmaladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'ye gönderdiği 23 tır insani yardımın, İsrail güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yağmalandığı belirtildi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatları doğrultusunda Gazze halkına destek amacıyla başlatılan "Cesur Şövalye Operasyonu" adına yapılan yazılı açıklamada, un, yağ, tuz ve şeker gibi gıda malzemesi taşıyan 103 tırdan sadece 24'ünün Gazze'ye girişine izin verildiği, bu 24 tırdan da sadece 1'inin depolara ulaştığı ifade edildi.

KORUYUCULARI ÖLDÜRDÜLER

Güvenli olmayan bir güzergahı kullanmaya zorlanan tırların, İsrail kontrolündeki "kırmızı bölgede" yağmalandığı ve içlerindeki malzemelerin çoğunun çalındığı kaydedildi. Gazze halkının gıda ve temel insani yardım hakkını elinden alan bu saldırıların derin üzüntüyle karşılandığı aktarılan açıklamada, yardım çalışmalarının engellenmeye devam etmesi durumunda Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceği vurgulandı. Bölge basınında yer alan haberlere göre olay, yağmacılara karşı yardım kamyonlarını koruyan en az 6 Filistinlinin İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

BM: GAZZE'NİN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

İsrail'in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Gazze Şeridi'nde 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti. Uluslararası baskılar sonrası İsrail kısıtlı yardım girişine izin verdi ancak bölgeye giren yardımlar okyanusta bir damla kadar. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), felaketin derinleştiğini ve Filistinlilerin artık yardımların girişini beklemeye takatlerinin kalmadığını kaydetti. Bölgeye BM kontrolünde günlük 500 ila 600 tır kamyonun girmesi gerektiği ifade edildi. İsrail'in uluslararası kuruluşları dışlayarak Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımı için oluşturacağı yeni mekanizmayla bölgenin kuzeyini "tamamen insansız hale" getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ALÇAK EYLEMCİ KİN KUSTU

Yardım tırlarının Gazze'ye girmesini engellemek için eylem yapan siyonist Sofia Emuna, "Daha fazla yavru üretmelerini engellemek için onların yavrularını yok etmelisiniz " dedi.