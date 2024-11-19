Hırsızlardan hayret verici soygun: İngiliz Kraliyet ailesi evdeyken çaldılar

İngiltere'de bulunan Windsor Kalesi'ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Hırsızlık olayı gerçekleşirken İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuğu uyuyordu.

13 Ekim'de meydana gelen hırsızlık, İngiltere basınında haber olmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Polis ekim ayında gerçekleşen hırsızlığı doğruladı.