Hırsızlardan hayret verici soygun: İngiliz Kraliyet ailesi evdeyken çaldılar

İngiltere'de bulunan Windsor Kalesi'ne iki maskeli hırsızın girdiği ortaya çıktı. Hırsızlık olayı gerçekleşirken İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve üç çocuğu uyuyordu.
13 Ekim'de meydana gelen hırsızlık, İngiltere basınında haber olmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Polis ekim ayında gerçekleşen hırsızlığı doğruladı.
İngiliz polisi, hırsızların Londra'nın batısındaki Kral Charles'ın ikametgahı olan Windsor Kalesi'nin arazisine girerek kraliyet arazisinden iki araç çaldığını açıkladı. Hırsızlığın kalede görev alan silahlı polislerin çekilmesinin ardından yaşandığı belirtildi.
Soruşturmanın devam ettiğini ve hırsızların arandığını kaydeden yetkililer, olay sırasında Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla Windsor'da bulunmadığını söyledi.