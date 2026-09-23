Hırvatistan Başbakanı’ndan Srebrenitsa çıkışı: Mladic için yapılan tören kurbanlara hakarettir

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Hırvatistan'ın 1990'lı yıllarda topraklarının dörtte birinden fazlasının işgal edildiğini ve savaşta yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Plenkovic, ülkesinin kayıp 1725 kişiyi aradığını söyledi.

Uluslararası hukukun "düzen ile zorbalık, devletlerin egemen eşitliği ile güçlünün egemenliği arasındaki sınır" olduğunu vurgulayan Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın uluslararası kurallara doğrudan saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

Orta Doğu'da sivillerin korunması ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanması gerektiğini dile getiren Plenkovic, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayacağı, müzakereler yoluyla ulaşılacak iki devletli çözümü desteklediklerini dile getirdi.

Plenkovic, Güneydoğu Avrupa'nın Avrupa projesinin henüz tamamlanmamış bölümü olduğuna işaret ederek, Hırvatistan'ın liyakate dayalı Avrupa Birliği (AB) genişlemesini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Geçmişte işlenen suçların sorumluluğu kabul edilmeden ve savaş suçlularının yüceltilmesine son verilmeden uzlaşının sağlanamayacağını vurgulayan Plenkovic, şöyle devam etti:

"Ratko Mladic, Holokost'tan sonra Avrupa'da işlenen ilk soykırım olan Srebrenitsa Soykırımı'ndan sorumlu, hüküm giymiş bir savaş suçlusuydu. Sırbistan'da Mladic için düzenlenen resmi tören kurbanlara ve mahkeme kararlarına hakarettir. Devlet temsilcilerinin törene katılması ve törene eşlik eden kamuoyu desteği, Sırbistan'ın katılmak istediği AB'nin değerleriyle bağdaşmamaktadır."